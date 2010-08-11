«Укрзализныця» реконструирует ряд вокзалов

«Укрзализныця» реконструирует ряд железнодорожных вокзалов и станций в селах Прикарпатья.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации, соответствующая договоренность была достигнута во ходе встречи главы Ивано-Франковской ОГА Михаила ВЫШИВАНЮКА с генеральным директором «Укрзализныци» Михаилом КОСТЮКОМ.

Согласно договоренности, в первую очередь «Укрзализныця» реконструирует железнодорожный вокзал в селе Коршив Коломийского района.

Как сообщили в пресс-cлужбе «Укрзализныци», на данный момент на железных дорогах Украины ведутся работы по ремонту и реконструкции 12 вокзальных комплексов на станциях Донецк, Красный Лиман, Мукачево, Веселиновое, Первомайск, Бугаз, Беренизгувата, Мотовиловка, Конотоп, Тарасовка, Смороденое, Рокована. Закончить их планируется до конца осени. Также осуществляются ремонтно-строительные работы по внедрению скоростного движения, разграничению пассажирского и грузового потоков поездов с целью подготовки к Евро-2012.