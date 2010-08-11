«Коломыясильмаш» планирует наладить выпуск спецтехники

До конца текущего года на базе ОАО «Коломыясильмаш» (г. Коломыя, Ивано-Франковская обл.) планируют наладить выпуск коммунальной спецтехники - мусоровозов, машин по уборке дорог.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе главы Ивано-Франковской областной госадминистрации, губернатор Михаил ВЫШИВАНЮК договорился об этом во время недавней встречи с генеральным директором Мценского завода коммунального машиностроения (Орловская обл., Российская Федерация) Виктором САСИНИМ.

По словам управляющего санацией ОАО «Коломыясильмаш» Игоря ЗАРЕЧНОГО, предусматривается открытие почти 300 новых рабочих мест, что «для Коломыи и коломыян будет иметь чрезвычайно важное значение».

«Договоренности есть, теперь дело за позитивным решением Фонда госимущества Украины, - отметил И.ЗАРЕЧНЫЙ. - Глава областной госадминистрации М.ВЫШИВАНЮК подписал соответствующее письмо на имя премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА с надеждой на то, что завод заработает!».

Справка УНИАН. ОАО "Мценский завод коммунального машиностроения» – один из ведущих российских производителей и экспортеров коммунальной и дорожной техники. Завод выпускает современные контейнеры, подметально-уборочные, каналоочистительные машины, самосвалы и т.п.