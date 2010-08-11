Кабмин утвердил титул работ в аэропорту «Львов»

Кабинет Министров Украины распоряжением от 4 августа 2010 № 1592-р утвердил титул на выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции существующего пассажирского терминала государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов».

Текст документа размещен на сайте правительства.

Согласно документу, сроки строительства – 2010-2011 гг., расчетная стоимость – 197,7 млн. грн., проектная организация – «Тебодин Украина».

Также распоряжением №1593-р Кабмин утвердил титул на выполнение проектно-изыскательных работ для строительства внешних сетей аэропорта. Стоимость данного строительства – 112,3 млн. грн., срок – 2010-2011 гг.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины распоряжением № 1160-р от 23 сентября 2009 года утвердил проект и титул строительства нового аэровокзала государственного предприятия "Международный аэропорт "Львов", разработанного предприятием с иностранными инвестициями "Тебодин Украина". Общая сметная стоимость строительства составляет 921 млн. 362 тыс. грн.

Распоряжением от 2 июня 2010 года №1161-р Кабмин передал функции заказчика строительства и реконструкции международного аэропорта "Львов" от Управления капитального строительства Львовской облгосадминистрации государственному предприятию "Дирекция по строительству объектов Евро-2012 в г. Львове", которое входит в сферу управления Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.