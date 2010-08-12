Работники троллейбусного управления приостановили забастовку

Работники Черниговского троллейбусного управления приостановили забастовку, и вышли на работу.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления транспорта и связи городского совета Владимир ВОРОНИН.

"Сегодня на маршруты в городе вышли 55 троллейбусов и 16 автобусов. Это меньше, чем обычно, поскольку из-за забастовки нарушен график работы. Завтра электротранспорт Чернигова будет работать в нормальном режиме", - сказал он.

По словам В.ВОРОНИНА, приостановить забастовку решил забастовочный комитет ЧТУ. А основанием для этого стало решение Деснянского районного суда, согласно которому забастовка признана незаконной из-за полной остановки работы электротранспорта областного центра Черниговской области. В суд обратилась администрация коммунального предприятия.

Забастовочный комитет также выдвинул требования о проведении на предприятии 25 августа конференции по вопросам погашения задолженности и дальнейшей своевременной выплаты заработной платы при участии руководства области и города. В будущем работники ЧТУ не исключают возобновления забастовки.

Кроме того, забастовочный комитет ЧТУ выдвинул требования не предпринимать мер административного влияния в отношении участников забастовки.

Как сообщал УНИАН, 9 августа коллектив ЧТУ, насчитывающий 850 работников, из-за невыплаты зарплаты начал забастовку. На городские маршруты не выехали ни один из 75 троллейбусов и 18 автобусов. На следующий день работникам троллейбусного управления был частично погашен долг.

Городской председатель Александр СОКОЛОВ возникновение задолженности по зарплате перед работниками троллейбусного управления объяснил недостаточной суммой государственных субвенций, которые выделяются для возмещения перевозок льготников. Так, в Чернигове право бесплатного проезда в троллейбусах имеют свыше 70 тыс. граждан – почти треть жителей города. Необходимая сумма субвенций на год, по расчетам, составляет 22,6 млн. грн. В этом году для ЧТУ предусмотрено только 10,1 млн. грн. В настоящее время получена только треть суммы. Больше средств запланировано на четвертый квартал этого года.