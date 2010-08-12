И.о. предправления Киевского речпорта назначен Бережной

Исполняющим обязанности председателя правления ОАО «Киевский речной порт» назначен Алексей БЕРЕЖНОЙ. Об этом сообщается на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Дата принятия решения о назначении - 10 августа 2010 г.

А.БЕРЕЖНОЙ назначен на должность сроком на 3 года.

Временно исполняющий обязанности предправления порта Константин ЛЕВЧЕНКО освобожден от этой должности. Напомним, К.ЛЕВЧЕНКО исполнял эти обязанности более месяца.

Справка УНИАН. Киевский речной порт является одним из крупнейших портов Днепровского бассейна.

На сегодняшний день Киевский речной порт – это прибыльное предприятие, которое имеет более 1,5 тыс. м грузовых причалов, оснащенных современными погрузо-разгрузочными средствами.

Основными видами деятельности Киевского речного порта являются:

- перевалка всех видов генеральных и навалочных грузов;

- единовременное складирование грузов закрытого хранения и грузов открытого хранения;

- доставка грузов между портами бассейна р. Днепр;

- добыча, перевозка речного песка и его реализация для строительных организаций г. Киева, а также других городов Украины;

- буксировка в границах бассейна р. Днепр;

- перегрузка грузов;

- комплексное обслуживание порта.

Киевский речной порт располагает также собственным грузовым флотом, к которому относятся грузовой самоходный флот, буксирный флот, служебно-вспомагательный флот, а также несамоходный флот, для выполнения различных видов работ и обслуживания крупных грузопотоков по р. Днепр.