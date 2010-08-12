"Борисполь" опровергает информацию СМИ

В аэропорту "Борисполь" опровергают информацию СМИ о задержании генерального директора аэропорта Бориса ШАХСУВАРОВА.

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь аэропорта Оксана ОЖИГОВА.

«Эту информацию мы полностью опровергаем», - сказал она. В то же время, она уточнила, что Б.ШАХСУВАРОВ пребывает не на работе, а на больничном.

Как сообщили некоторые СМИ, Б.ШАХСУВАРОВ был задержан вчера.

«Я связывалась с корреспондентами «Комсомольской правды», они подтвердили, что информацию получили из недостоверных источников и со мной не связывались ни вечером, ни утром», - отметила О.ОЖИГОВА.

Относительно проверки аэропорта вчера, она подтвердила этот факт, однако отметила, что это не касалось строительства терминала F. «Мы живем в состоянии постоянных проверок, как вы понимаете, впереди у нас открытие терминала, и к нему повышенное внимание. Действительно, вчера была очередная проверка. Но относительно терминала F документы даже не запрашивали», - сказал она. По ее словам, шла проверка договорных отношений аэропорта с отдельной компанией, что не касается терминала. Как напомнила она, 10 августа при участии журналистов состоялся визит первого вице-премьера в «Борисполь», и он дал высокую оценку терминалу F, строительство которого завершается. По данным О.ОЖИГОВОЙ, насколько ей известно, проверку проводила прокуратура.

На вопрос, являлась ли вчерашняя проверка причиной того, что Б.ШАХСУВАРОВ находится на больничном, она ответила, что на здоровье гендиректора сказалась напряженная работа в последние недели. «Я думаю, что на здоровье сказалось огромное напряжение, которым сопровождаются последние недели: аэропорт работает в пиковом режиме, мы стараемся в это время при бешеных нагрузках обслуживать пассажиров качественно, плюс через 2 недели у нас сдается терминал, он фактически готов», - сказала она.

По ее словам, и.о. гендиректора аэропорта сейчас выполняет 1-й замгендиректора Александр КОЛЕСНИК. «В настоящее время аэропорт работает в нормальном режиме, внештатных ситуаций нет», - сказала О.ОЖИГОВА.