МВД подтверждает факт задержания Шахсуварова

Заместитель министра внутренних дел Украины Леонид ЗИМА подтвердил факт задержания работниками правоохранительных органов директора Киевского международного аэропорта «Борисполь» Бориса ШАХСУВАРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая сегодня на пресс-конференции в Киеве на вопрос, на самом ли деле был такой факт, заместитель главы МВД сказал: «Этим занимались работники СБУ и Генпрокуратуры. МВД оказывало помощь по охране общественной безопасности».

В свою очередь, в СБУ и Генпрокуратуре по этому поводу пока не предоставляют никакой информации.

Напомним, как сообщили некоторый СМИ, 11 августа Б.ШАХСУВАРОВ якобы был задержан.

В частности, как написала «Комсомольская правда в Украине», 11 августа «около 13.00 в офис к генеральному директору аэропорта «Борисполь» Борису ШАХСУВАРОВУ приехали работники прокуратуры, СБУ и «Беркут». На руках у силовиков была санкция на арест чиновника. После 4-часовой беседы, ШАХСУВАРОВ выехал вместе с силовиками, но не в СИЗО, а в больницу».

Как потом стало известно, пишет газета, «после допроса и предоставления санкции на арест Борису Рафаиловичу стало плохо. Вместо вояжа в СИЗО, куда его должны были доставить бойцы "Беркута", директора аэропорта «Борисполь» под охраной отправили в больницу. На данный момент о здоровье и судьбе ШАХСУВАРОВА ничего не известно. Милиция это задержание пока не комментирует».

В свою очередь пресс-секретарь аэропорта Оксана ОЖИГОВА опровергла информацию СМИ о задержании генерального директора аэропорта Б.ШАХСУВАРОВА.