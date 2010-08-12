УЕФА не имеет отношения к строительству дороги через парк им. Горького в Харькове

Европейский футбольный союз (УЕФА) не имеет никакого отношения к строительству дороги через парк им. Горького в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал Генеральный секретарь УЕФА Джанни ИНФАНТИНО, отвечая на вопрос журналистов о том, обеспокоена ли УЕФА ходом строительства дороги в харьковском лесопарке.

«Насколько мне известно, строительство дороги обсуждалось еще в 2003 году, задолго до того, как началось обсуждение проведения чемпионата Евро. Мы, УЕФА, не имеем никакого отношения к строительству дорог», – подчеркнул Д.ИНФАНТИНО.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источники в Харьковской облгосадминистрации, 3 августа операционный директор УЕФА Мартин КАЛЛЕН направил исполняющему обязанности Харьковского городского председателя, секретарю Харьковского городского совета Геннадию КЕРНЕСУ письмо по поводу конфликтного строительства в лесопарке. М.КАЛЛЕН попросил «еще раз переоценить важность строительства новой дороги». «Мы надеемся, что возможно найти альтернативное решение, которое удовлетворит все стороны конфликта», - говорилось в письме М.КАЛЛЕНА.

Операционный директор УЕФА также отметил, что «в СМИ строительство ошибочно связывают с подготовкой к Чемпионату Европы 2012 года». «Мне бы хотелось подчеркнуть, что одна из самых главных ценностей для УЕФА – это уважение, которое мы применяем во всех сферах нашей деятельности, на футбольном поле и вне него. УЕФА не хочет ассоциироваться с проектами, которые дискредитируют этот главный принцип», – отметил М.КАЛЛЕН.

Кроме этого, М.КАЛЛЕН обратился к вице-премьер-министру по вопросам Евро-2012 Борису КОЛЕСНИКОВУ относительно вырубки городской властью Харькова зеленых насаждений парка имени Горького. «Поскольку эта ситуация может иметь негативное влияние на имидж турнира Евро-2012 УЕФА в Украине, мы хотели бы обратить Ваше внимание на эту проблему и просим Вас информировать о действиях, направленных на решение данного вопроса», – написал М.КАЛЛЕН в письме, адресованному Б.КОЛЕСНИКОВУ.