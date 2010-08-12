«АвтоКрАЗ» поставит в Россию около 500 КрАЗов

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг. Полтавская обл.) по итогам этого года поставит в Россию около 500 автомобилей КрАЗ.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба холдинга.

По их данным, несмотря на кризис, холдинг сохранил свою инфраструктуру рынка в Российской Федерации и обеспечил в 2010 году положительную динамику реализации продукции.

«Так, если за весь 2009 год в РФ было реализовано всего около 50 автомобилей, то, начиная с января текущего года, объем продаж последовательно вырос с 15 автомобилей в январе до 40 единиц в июле. Всего с начала 2010 года российскому потребителю реализовано 152 автомобиля. До конца года ожидается продажа еще не менее 350 автомобилей», - сказано в сообщении холдинга.

На предприятии также сообщили, что в августе холдингом заключен очередной контракт на поставку в Россию 100 самосвалов КрАЗ-65032. Заказчик - официальный дистрибьютор ХК «АвтоКрАЗ» в Российской Федерации - компания «РусКрАЗ».

Поставляемые автомобили – полноприводные самосвалы КрАЗ-65032 (6х6) грузоподъемностью 20 тонн, оснащены двигателем ЯМЗ-238ДЕ2 мощностью 330 л.с., оборудованы платформой объемом 16 м3 и имеют двускатную ошиновку колес среднего и заднего мостов. Самосвалы оборудованы автономным отопителем кабины и предпусковым подогревателем двигателя. Первая партия самосвалов будет отгружена в конце августа.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2009 году АвтоКрАЗ отгрузил потребителям 654 автомобиля, что составляет около 20% от реализации 2008 года.