В России начинается второй этап утилизации старых машин

Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал постановление о выделении 10 миллиардов рублей на реализацию второго этапа программы утилизации автохлама, сообщает РИА Новости

"Подписано постановление правительства, которое финализирует нашу работу по подготовке необходимых документов и выделению дополнительных 10 миллиардов рублей на второй этап плана по утилизации старых автомобилей. Я Вам этот документ передаю", - сказал Путин в четверг на встрече с министром промышленности и торговли РФ Виктором Христенко.

По словам главы Минпромторга, на втором этапе, как и на первом, предполагается выдать свидетельства на утилизацию 200 тысяч автомобилей.

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За месяц действия программы льготной утилизации автомобилей выработана уже четверть от ее объема

Первый этап программы утилизации проходил в марте-июне этого года. На него было выделено 11 миллиардов рублей. В соответствии с условиями программы, любой желающий мог сдать свой автомобиль возрастом 10 и более лет и получить скидку в размере 50 тысяч рублей при покупке нового авто, произведенного в России.

На первом этапе программы из 200 тысяч заявок на новые машины 161 тысяча пришлась на автомобили Lada.

Христенко сообщил, что на сегодняшний день уже зарезервированы 60 тысяч автомобилей в рамках предварительных контрактов купли-продажи.

"Важно то, что это создает понятную, надежную, прочную основу для формирования производственной программы у наших автопроизводителей, которая охватит не только этот год, но и зайдет на первый месяц следующего года - всегда тяжелый переход из года в год в данном случае в этом плане будет выровнен", - сказал министр.

Кроме того, отметил глава ведомства, программа утилизации "подкрепляет процесс восстановления естественного спроса на рынке".