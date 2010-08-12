Новый терминал F в «Борисполе» заработает с октября

Новый терминал «F» в аэропорту «Борисполь» с октября т.г. начнет полноценную работу.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, об этом сказал министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО сегодня во время заседания Коллегии Минтранссвязи.

Министр подчеркнул, что терминал «F» в аэропорту «Борисполь» однозначно будет завершен ко Дню независимости Украины. «Со 2 сентября 2010 года терминал начинает работать на прием делегаций, а с 10 сентября - на отправку. А уже с 1 октября терминал полностью будет введен в эксплуатацию, он начнет принимать регулярные рейсы», - сказал он.

К.ЕФИМЕНКО отметил, что в течение ближайших двух месяцев в новый терминал будет переведено до 50% пассажиропотока из терминала «B».

Как сообщал УНИАН, базовой авиакомпанией терминала «F» будут «Международные авиалинии Украины», «Аэросвит» останется базовой компанией терминала «В». На сегодняшний день принято решение о переходе в терминал более 10 авиакомпаний. В основном в данном терминале будут работать иностранные перевозчики, в частности, уже есть договоренности о переходе сюда «Австрийских авиалиний», «Люфтганзы», «KLM». Пока еще ведутся переговоры с «Визз Эйр Украина».

Пропускная способность терминала – 900 пассажиров в час при возможности обслуживать в пиковые периоды до 1500 пассажиров в час.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением №718 от 24 июня 2009 г. утвердил проект и титул строения пассажирского терминала "F" (временного, так называемого low-cost) на территории государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» со сроками строительства 2009-2010 гг. Проектом предусмотрено строительство двухэтажного здания пассажирского терминала "F". Также предусмотрено строительство стоянки на 298 машино-мест. Площадь застройки – 10,4 тыс. кв. м, общая площадь – 20,7 тыс. кв. м. Общая сметная стоимость нового терминала составляет 413 млн. 137 тыс. грн.