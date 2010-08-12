В Украину разрешили ввезти 5,5 млн. мобильных терминалов

С начала 2010 года Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) предоставил разрешения на ввоз в страну 5,5 млн. единиц терминального оборудования сетей сотовой связи, в основном мобильных телефонов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГЦР.

Согласно сообщению, количество разрешений на ввоз терминалов в 4 раза превышает прошлогоднее число разрешений за аналогичный период, что связано с введением новых правил ввоза и реализации мобильных терминалов/телефонов в Украину.

Как сообщает УГЦР, импортеры радиоэлектронных средств, в том числе мобильных терминалов, продолжают придерживаться определенных Нацкомиссией по вопросам регулирования связи правил относительно порядка ввоза из-за границы радиоэлектронных средств, которые должны вноситься в базу данных IМЕI-кодов мобильных телефонов, которую ведет УГЦР. В эту же базу данных вносятся IМЕI-коды телефонов, которые зарегистрированы операторами мобильной связи.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на июнь 2010 года в базу данных IМЕI-кодов мобильных терминалов было внесено почти 88 млн. идентификационных номеров аппаратов сотовой связи. На тот момент УГЦР выдал свыше 3 млн. разрешений на ввоз терминалов.

Справка УНИАН. Согласно новым правилам ввоза и реализации мобильных терминалов/телефонов в Украину, терминалы, чьи IМЕI-коды не будут внесены в базу данных УГЦР в так называемый белый список, подтверждающий легальность их ввоза, мобильными операторами обслуживаться не будут. После регистрации IМЕI-кодов нелегально ввезенных телефонов в сети мобильных операторов такие телефоны будут внесены в так называемый серый список, и абонент будет предупрежден, что обслуживаться такой терминал будет не более 3 месяцев, после чего он будет отключен оператором, если не будет зарегистрирован в УГЦР. В сети другого оператора этот телефон обслуживаться также не будет, так как база регистрации единая и обслуживается УГЦР.