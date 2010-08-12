Украина и Великобритания подпишут соглашение о воздушном сообщении

Украина и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии планируют подписать соглашение о воздушном сообщении.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, распоряжение о подписании Соглашения Кабмин принял на заседании 11 августа.

Документ от украинской стороны уполномочен подписать министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО.

Принятие этого распоряжения, говорится в сообщении, позволит обеспечить создание и функционирование надежного правового механизма международного уровня для реализации и активизации процесса двусторонних межгосударственных связей между Украиной и Великобританией, развития сотрудничества в области авиационного транспорта, туризма, будет способствовать налаживанию деловых связей, дальнейшему расширению географии полетов украинских авиакомпаний.