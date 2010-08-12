АМКУ подумает об объединении Киевстара и ВымпелКома

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) примет решение относительно объединения «Киевстара» и «ВымпелКома» в течение месяца.

Об этом в ходе телефонной линии редакции газеты «Комсомольская правда» сообщил председатель АМКУ Алексей КОСТУСЕВ.

«Мы не примем решение до данному делу, как планировали, в августе, но примем такое решение в течение месяца», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее АМКУ заявлял, что примет решение относительно объединения «Киевстара» и «ВымпелКома» в августе.

Справка УНИАН. В октябре 2009 года Telenor Group и компания Altimo сообщили о достижении соглашения об объединении принадлежащих им пакетов акций ОАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Билайн») и ЗАО «Киевстар G.S.M.» с созданием нового совместного оператора сотовой связи – компании VimpelCom Ltd. («ВымпелКом Лтд.»), оказывающей качественные интегрированные услуги сотовой связи в России, Украине и других странах СНГ, а также в Грузии, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе. Компания будет развивать свою деятельность и на других быстро развивающихся рынках Европы, Азии и Африки, становясь одним из ведущих игроков отрасли в мире. Формирование Vimpelcom Ltd. завершилось в апреле 2010 года.

Телекоммуникационный оператор «Киевстар» - лидер украинского рынка мобильной связи и передачи данных, которому доверяют свое общение 21,89 млн. человек (по состоянию на 01.06.10 г.). «Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия в Украине, а также роуминговые услуги в 195 странах на 5 континентах. Более 1,6 млн. украинских пользуются мобильным Интернетом «Киевстар». В семи крупнейших городах Украины - Киеве, Донецке, Днепропетровске, Харькове, Львове, Симферополе, Одессе - предоставляются услуги высокоскоростного фиксированного Интернет-доступа.