Стахановский ВСЗ увеличил производство вагонов

Стахановский вагоностроительный завод (Луганская обл.) в январе-июне 2010 года увеличил производство вагонов в 9,5 раза, или на 3,25 тыс. штук, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 3,634 тыс. вагонов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

В частности, завод выпустил 3334 люковых полувагона и 300 минераловозов.

Выручка от реализации в первом полугодии т.г. составила 1 млрд. 281,4 млн. грн. против 111,1 млн. грн. за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, первый квартал 2010 года Стахановский вагоностроительный завод закончил с чистой прибылью 79,2 млн. грн. против 56,304 млн. грн. убытка за аналогичный период 2009 года.

Справка УНИАН. Стахановский вагоностроительный завод входит в холдинговую компанию «АвтоКрАЗ» и специализируется на производстве железнодорожных полувагонов, платформ, минераловозов, думпкаров, контейнеров, а также железнодорожных транспортеров и вагонов для бестарной перевозки цемента и муки.