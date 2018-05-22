Зной "держит" пожарные поезда Укрзализныци в боевой готовности…

Это лето «задало жАру» России, где отмечены небывалые пожары, Украину такая участь, будем надеяться, минует. Тем не менее, согласно прогнозу синоптиков, знойная погода продержится до конца августа. Для борьбы с потенциальной опасностью задействованы все силы. Не стала исключением и «Укрзализныця», в резерве которой имеются пожарные поезда, по мощи превосходящие пожарные автомобили.

Как рассказал заместитель начальника управления военизированной охраны «Укрзализныци» по пожарной части Николай Крамаренко, сегодня железные дороги Украины оперируют 66 пожарными поездами: на Юго-Западной железной дороге их 15, Львовской железной дороге - 13, на Донецкой и Приднепровской железных дорогах - по 10, на Одесской и Южной ж/д - по 9.

При этом по своим техническим характеристикам, в частности запасу воды, один пожарный поезд соответствует 60-80 пожарным автомобилям. В частности, он имеет вагоно-насосную станцию, где размещаются две пожарные мотопомпы МП-1600 (производительность подачи воды — 1600 л/мин., дальность подачи воды — 600 м), переносную мотопомпу МП-800 (производительность подачи воды — 800 л/мин.), электрогенератор мощностью 4-8 кВт. Кроме того, пожарный поезд наделен следующим: пожарные рукава общей длиной не менее 1000 м, пенообразователь - не менее 5000 кг, бензин - не менее 500 кг, другое пожарно-техническое оборудование (генераторы пены, пожарные стволы, гайки, лестницы и т. п.), средства защиты (спецодежда пожарных, изолирующие и фильтрующие противогазы и т. п.), а также средства связи (стационарные и портативные радиостанции).

Также пожарный поезд имеет две цистерны-водохранилища, каждая из которых вместимостью 50-65 тонн. На летний пожароопасный период в состав пожарного поезда включена дополнительная цистерна, то есть, общий запас воды в каждом поезде на данный момент составляет 190-210 тонн. Цистерны постоянно заправлены.

«Конечно, наши возможности ограничиваются наличием железнодорожных путей, однако, в поезде запас пожарных рукавов составляет от 1 до 1,5 тыс. метров, пожарные помпы позволяют подавать воду на расстояние около 600 м. При этом пожарные поезда дислоцируются на всех крупных ж/д станциях. Они сосредоточены таким образом, чтобы от места дислокации в наиболее отдаленную точку поезд мог придти за 1,5 часа», - отмечает Н.Крамаренко.

По данным «Укрзализныци», на протяжении первого полугодия пожарные поезда осуществили 58 выездов, из них 7 — на тушение крупных пожаров, в частности, в Бабаевском и Купянском лесничествах, а также на Харьковском вагоноремонтном заводе. Также пожарные поезда были задействованы в совместных учениях личного состава и подразделений Государственной пожарной охраны МЧС Украины. Пожарные автомобили, которые также используются ведомственными пожарными подразделениями (их на железных дорогах Украины в постоянной боевой готовности 15), использовались 94 раза.

По словам Н.Крамаренко, руководство «Укрзализныци» всегда уделяло большое внимание вопросам пожарной безопасности на железнодорожном транспорте, ежегодно реализуется комплекс мероприятий в данном направлении при работе в весенне-летний период. Однако нынешним летом, учитывая аномальную жару, железнодорожники приняли дополнительные меры. «В частности, создан оперативный штаб по координации действий для минимизации возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций, разработаны комплексные меры для усиления уровня пожарной безопасности, контроля работников ведомственной пожарной охраны на железнодорожном транспорте, обеспечения готовности ведомственных медицинских учреждений», - рассказывает Н.Крамаренко.

При этом контроль ведется и пассажиров, ведь, несмотря на то, что курение в поездах, а также на территории вокзалов и станций запрещено, не все соблюдают это правило.

Согласно приказу генерального директора «Укрзализныци» Михаила Костюка, на объектах железнодорожного транспорта усилена совместно с нарядами милиции работа по недопущению курения и принятию мер административного воздействия к нарушителям.

Также в приказе отмечается недопустимость выбрасывания любых предметов на пути следования поездов. Кроме того, запрещается в полосе отвода железных дорог сжигать мусор, производственные отходы, сухую траву, разжигать костры.

С поездными и локомотивными бригадами на железных дорогах Украины проводятся дополнительные инструктажи по соблюдению противопожарных требований. Также продолжится работа по опахиванию защитных лесонасаждений.

Как подчеркивают в «Укрзализныце», пожарные подразделения и пожарная техника железных дорог Украины находятся в постоянной боевой готовности.

(УНИАН)