«Укрморречфлот» разработает программу обновления

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО поручил Государственной администрации морского и речного транспорта (Укрморречфлот) разработать программу обновления дноуглубительного флота на 5 лет. Как сообщила УНИАН пресс-служба министерства, такую задачу он поставил 12 августа во время заседания коллегии.

«К сожалению, сегодня дноуглубительного флота у нас фактически нет. Украина, которая ранее выполняла работы во многих акваториях мира, сейчас отстает », - сказал К.ЕФИМЕНКО.

Именно поэтому, по убеждению министра, в ближайшее время должна быть разработана программа обновления судов, выполнены дноуглубительные работы.

«Это должна быть долгосрочная программа - с закупкой абсолютно нового флота. Одно судно стоит, ориентировочно, 20-30 млн. долл., а при рынке услугу в 100 млн. долл. в год, я не вижу никаких проблем, чтобы Украина закупала такие суда», - сказал он.