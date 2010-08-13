И.о. гендиректора Черниговского речпорта назначен Юрченко

Исполняющим обязанности генерального директора ОАО "Черниговский речной порт" назначен Олег ЮРЧЕНКО.

Как сообщается на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, такое решение принял Наблюдательный совет Общества 11 августа.

При этом НС освободил от должности гендиректора порта Валентина ТОЦКОГО.

До этого О.ЮРЧЕНКО являлся главным специалистом Черниговского речного порта.

Справка УНИАН. Черниговский порт входит в АСК «Укрречфлот», которая занимается предоставлением услуг по транспортировке грузов морскими и речными путями, их переработке и хранению, а также судостроением и ремонтом судов.

Чистый убыток порта в 2009 г. составил 2 млн. 11 тыс. грн. против прибыли 933 тыс. грн. в 2008 г.