Голубченко не уверен в необходимости муниципального такси

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО не уверен в необходимости создания муниципального такси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГОЛУБЧЕНКО сказал сегодня во время заседания расширенной коллегии КГГА, где обсуждались вопросы подготовки столицы к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

«Я вам откровенно скажу, у меня нет своего окончательного мнения относительно коммунального такси в городе. Я не знаю, нужно ли оно нам или нет. Это нужно детальнее проработать и принять коллегиальное решение», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, относительно решения проблемы мобильности футбольных болельщиков, гостей столицы и ее жителей во время проведения чемпионата, есть две точки зрения: создать коммунальное такси с фиксированными тарифами, деятельность которого будет четко контролироваться, или разработать план мероприятий для того, чтобы навести порядок в том такси, что есть на сегодняшний день в Киеве.

«Здесь нужно принять окончательное решение», - подчеркнул А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он отметил, что УЕФА серьезно отмечает проблему работы такси в Киеве, и столичной власти необходимо в любом случае заняться разработкой работы тех такси, которые действуют сейчас в городе, чтобы урегулировать цены, «чтобы не брали каждый, сколько заблагорассудится, за перевозку».

Кроме того, по его словам, необходимо прекратить работу тех такси, которые работают без лицензий. «Нам нужна будет очень серьезная помощь, в том числе МВД с точки зрения наведения порядка тех такси, которые работают без лицензий, без разрешений, просто занимаются перевозкой», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

В то же время присутствовавший на заседании советник Президента Украины, член Комитета по подготовке и проведению в Украине Евро-2012 Валерий ПУСТОВОЙТЕНКО выразил убеждение, что столице муниципальное такси не нужно. По его убеждению, этими перевозками должен заниматься частный сектор.

«Нужно сделать анализ лицензий, кому они выданы, как они работают, и дать срок, чтобы они обновили такси в Киеве. Провести решение и утвердить форму этого такси, как оно будет работать…» - предложил В.ПУСТОВОЙТЕНКО.

Он еще раз подчеркнул, что это должны делать частные перевозчики. «Киев же не будет за счет бюджета покупать машины и формировать таксомоторные парки! Нужно просто это отработать», - отметил В.ПУСТОВОЙТЕНКО.

Справка УНИАН. 25 февраля 2009 года созданная распоряжением Киевского городского головы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО рабочая группа по изучению деятельности службы такси разработала план мероприятий по реализации программы «Муниципальное такси в г. Киеве». Тогда планировалось разработать Правила предоставления услуг службами такси, единые стандарты их работы (требования к уровню обслуживания, ценовой политики и др.), принципы предоставления соответствующих разрешений для работы в этой сфере обслуживания.