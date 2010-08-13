ДЖД инвестировала 18,5 млн. грн.

Донецкая железная дорога за январь-июль текущего года инвестировала в обновление оборудования и устройств электроснабжения более 18,5 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия. В сообщении отмечается, что в настоящее время развернутая длина электрифицированных железнодорожных путей Донецкой магистрали составляет 4 364,18 км.

Основные работы по перестройке устройств энергетики и контактной сети ведутся в рамках реконструкции вокзального комплекса станции Донецк. Уже освоено 5,9 млн. грн. из 10 млн. грн., запланированных на 2010 год. Переустройство контактной сети производится поэтапно, в комплексе с перестройкой путей. Все работы выполняются в условиях непрерывного движения поездов.

В пресс-службе уточнили, что сейчас развернуты работы по комплексной модернизации участка Лозовая—Славянск—Донецк. С начала года на перегонах Лозовая—Близнецы и Близнецы—Дубово в связи с нарезкой водоотводных кюветов выполнены работы по установке новых поддерживающих и несущих конструкций контактной сети и перевода нагрузки на эти стойки.

В настоящее время на этом же участке Лозовая—Славянск для выполнения требований ускоренного движения пассажирских поездов осуществляются работы по замене малонадежных двутавровых опор контактной сети и отдельных ее узлов, проводится дополнительная фиксация воздушных стрелок контактной сети. Также на этом участке произведена замена прожекторов освещения на высокоэкономичные светодиодные светильники.

Продолжаются работы по выносу высоковольтных линий электропередач автоблокировки из зоны лесонасаждений для их стабильной работы в период сложных метеоусловий.

Для обеспечения бесперебойного питания контактной сети электрифицированного участка Дебальцево—Луганск в этом году на станции Славяносербск планируется ввести в эксплуатацию стационарную тяговую подстанцию.

Всего в 2010 году в обновление оборудования и устройств электроснабжения на Донецкой железной дороге планируется инвестировать около 28,7 млн. грн.

В пресс-службе подчеркнули, что реализация комплекса мер по обновлению оборудования и устройств электроснабжения позволит снизить износ основных фондов, потери электроэнергии в контактной сети, сократить эксплуатационные затраты на обслуживание контактной подвески, повысить безопасность движения поездов.