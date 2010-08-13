Пожарные поезда ЮЗЖД потушили три пожара

Пожарные поезда Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) на этой неделе потушили три пожара.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

Согласно сообщению, 11 августа 2010 года пожарный поезд станции Щорс Юго-Западной железной дороги вовремя пришел на помощь пожарной части Щорского района Черниговской области. На 99-м километре перегона Щорс-Камка на открытой местности, прилегающей к железнодорожной полосе отвода, горели травяной настил, камыши и кусты. Площадь горения составляла 2,5 га, и возникла угроза распространения огня на частные усадьбы соседнего села. Пожарный поезд Юго-Западной железной прибыл на место горения в течение 15 минут после вызова. За 2 часа огонь был полностью ликвидирован, спасены прилегающие к селу сельскохозяйственные угодья. Для тушения пожара было израсходовано 95 тонн воды.

9 августа 2010 года пожарный поезд станции Конотоп ЮЗЖД ликвидировал горение торфяников на 712-м километре перегона Нежин-Круты. Затушен один участок размером 50х70 м и два участка - 140х70 м.

8 августа 2010 пожарный поезд станции Нежин ЮЗЖД погасил пожар в пределах железнодорожной полосы отвода на 714-м километре перегона Нежин-Круты.