Лариса Скорик: нужна реконструкция Майдана Незалежности

Архитектор, руководитель общественной организации «Клуб эстетического неповиновения» Лариса СКОРИК считает первоочередной задачей проведение реконструкции транспортно-пешеходной системы столичного майдана Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции.

«Первое, что необходимо сделать на Майдане, – транспортную реконструкцию», - сказала архитектор.

Она уточнила, что реконструкция должна затронуть центр столицы от Бессарабской площади до Европейской площади. По видению архитектора, надземная часть площади должна стать пешеходной, а подземное пространство можно было бы использовать для строительства транспортных тоннелей.

«Необходимо переделывать весь Крещатик, всю зону, начиная от Бессарабки до Европейской площади. Она должна подлежать транспортно-пешеходной реконструкции, решению транспортно-пешеходного движения», - сказала Л.СКОРИК.

По ее оценкам, разработка проекта реконструкции транспортной системы центра обойдется в 150-200 млн. грн., а реализация проекта – в около 1 млрд. грн.

Оценивая сегодняшний вид главной площади столицы, руководитель «Клуба эстетического неповиновения» назвала его ужасной безвкусицей и китчем. Особой критике подверглись скульптурные композиции, которые, по мнению Л.СКОРИК, должны быть снесены, - от Лядских (Печерских) ворот с «бэтмэном», Щека, Хорива и Лыбеди, лошади с Мамаем до «неистовой» колонны.

«То, что нужно сносить там все, то это само собой. Я категорически за то, что все, что там есть, должно быть абсолютно ликвидировано. Но то, что оно не может быть просто так ликвидировано, а на его месте что-либо другое поставлено, это тоже будет абсолютная глупость. Потому что должна быть сделана комплексная реконструкция. И в первую очередь - решение транспортно-пешеходных вопросов. А общая композиция должна быть подчинена этой функции», - считает архитектор.

Архитектор добавила, что часть ответственности за сегодняшний вид киевского Майдана Незалежности лежит на Союзе архитекторов Украины благодаря их индифферентному отношению к прошлой реконструкции центра столицы.

Л.СКОРИК считает, что необходимо провести конкурс на лучший проект реконструкции Майдана Незалежности, сделав его максимально открытым, с привлечением зарубежных архитекторов.

Как сообщалось в СМИ, новоназначенный главный архитектор Киева Сергей ЦЕЛОВАЛЬНИК сообщил о вероятной реконструкции Майдана Незалежности в 2011 году. Он также подверг критике современный вид главной площади столицы и монумента Независимости.