Реконструкция Жулянского путепровода будет стоить 416 млн. грн.

Кабинет министров Украины утвердил предоставленный Государственной службой автомобильных дорог проект реконструкции автомобильной дороги местного значения Киевское полукольцо на участке км 12 + 420 - км 14 + 360 Киевской области (Жулянский путепровод).

Распоряжение Кабмина от 11 августа 2010 г. № 1611-р размещено на сайте правительства.

Общая сметная стоимость строительства утверждена на уровне 415 млн. 676,946 тыс. грн., в т.ч. строительно-монтажных работ — 311,7 млн. грн.

Длина дороги — 2,182 км, в т.ч. первого пускового комплекса — 1,6 км. Срок реконструкции — 50,5 месяца, из них 35,3 месяца — первый пусковой комплекс. Стоимость работ первого пускового комплекса — 367 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в июне т.г. архитектурно-градостроительный совет Киева одобрил схему генерального плана реконструкции автодороги Киевского полукольца на участке км 12 + 420 км – км 14 + 360 км.

Проект разработан ООО «Проектное бюро «Киевпроект» по заказу Службы автомобильных дорог в Киевской области и Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева.

Проект предусматривает расширение проезжей части, строительство двух новых путепроводов – над железнодорожными путями (площадь застройки 2,3 тыс. кв. м) и над транспортной развязкой (площадь застройки – 990 кв. м), капитальный ремонт существующих путепроводов над железнодорожными путями (площадь застройки – 2044 кв. м) и над транспортной развязкой (площадь застройки – 865 кв. м), а также строительство двух подземных пешеходных переходов (площадь застройки 312 кв. м и 298 кв. м) и очистного сооружения площадью 48 кв. м.

Путепровод проходит через два района Киева – Святошинский и Соломенский, а также Киевскую область.

Общая стоимость строительства путепровода составляет 310 млн. грн. (по ценам 2008 года).

Кабинет министров Украины распоряжением от 7 апреля в 2010 г. № 891-р поручил Киевской горгосадминистрации и "Укравтодору" на протяжении 2010-2012 годов осуществить реконструкцию Жулянского путепровода, в частности в текущем году завершить разработку указанных проектов.

Автомобильная дорога Киевское полукольцо имеет общую протяжность 24,967 км, из которых участки протяженностью 13,959 км находятся на балансе КП «Киевавтодор» Киевской горгосадминистрации, а участки протяженностью 11,008 км находятся на балансе Службы автомобильных дорог в Киевской области.