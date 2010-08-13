Реконструкция Жулянского путепровода будет стоить 416 млн. грн.
Распоряжение Кабмина
Кабинет министров Украины утвердил предоставленный Государственной службой автомобильных дорог проект реконструкции автомобильной дороги местного значения Киевское полукольцо на участке км 12 + 420 - км 14 + 360 Киевской области (Жулянский путепровод).
Распоряжение Кабмина от 11 августа 2010 г. № 1611-р размещено на сайте правительства.
Общая сметная стоимость строительства утверждена на уровне 415 млн. 676,946 тыс. грн., в т.ч. строительно-монтажных работ — 311,7 млн. грн.
Длина дороги — 2,182 км, в т.ч. первого пускового комплекса — 1,6 км. Срок реконструкции — 50,5 месяца, из них 35,3 месяца — первый пусковой комплекс. Стоимость работ первого пускового комплекса — 367 млн. грн.
Как сообщал УНИАН, в июне т.г. архитектурно-градостроительный совет Киева одобрил схему генерального плана реконструкции автодороги Киевского полукольца на участке км 12 + 420 км – км 14 + 360 км.
Проект разработан ООО «Проектное бюро «Киевпроект» по заказу Службы автомобильных дорог в Киевской области и Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева.
Проект предусматривает расширение проезжей части, строительство двух новых путепроводов – над железнодорожными путями (площадь застройки 2,3 тыс. кв. м) и над транспортной развязкой (площадь застройки – 990 кв. м), капитальный ремонт существующих путепроводов над железнодорожными путями (площадь застройки – 2044 кв. м) и над транспортной развязкой (площадь застройки – 865 кв. м), а также строительство двух подземных пешеходных переходов (площадь застройки 312 кв. м и 298 кв. м) и очистного сооружения площадью 48 кв. м.
Путепровод проходит через два района Киева – Святошинский и Соломенский, а также Киевскую область.
Общая стоимость строительства путепровода составляет 310 млн. грн. (по ценам 2008 года).
Кабинет министров Украины распоряжением от 7 апреля в 2010 г. № 891-р поручил Киевской горгосадминистрации и "Укравтодору" на протяжении 2010-2012 годов осуществить реконструкцию Жулянского путепровода, в частности в текущем году завершить разработку указанных проектов.
Автомобильная дорога Киевское полукольцо имеет общую протяжность 24,967 км, из которых участки протяженностью 13,959 км находятся на балансе КП «Киевавтодор» Киевской горгосадминистрации, а участки протяженностью 11,008 км находятся на балансе Службы автомобильных дорог в Киевской области.