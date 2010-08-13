13 км автодороги Киев–Обухов стали государственными

Решение Кабмина

Кабинет Министров Украины своим распоряжением от 11 августа 2010 № 1610-р принял предложение Государственной службы автомобильных дорог и Киевского городского совета относительно передачи в государственную собственность участка автомобильной дороги Р-01 Киев – Обухов км 16 +010 - км 29 +040, который совмещается с автомобильной дорогой общего пользования, протяженностью 13,03 км. Текст документа размещен на сайте правительства. Данный участок отнесен к сфере управления указанной службы.

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