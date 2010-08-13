От «Борисполя» до Жулян пройдет железнодорожная ветка

Принято решение расширить проект железнодорожного сообщения Киев – аэропорт «Борисполь» до аэропорта «Киев» (Жуляны).

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, об этом заявил министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО во время заседания коллегии министерства.

«Эта дорога будет начинаться в Жулянах, проходить через Центральный железнодорожный вокзал города Киева и Дарницкий вокзал и выходить на аэропорт «Борисполь». Это позволит решить ряд транспортных проблем города », - сказал К.ЕФИМЕНКО.

До конца этого года планируется закончить проектные работы, а уже в 2012 году пустить электропоезда.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением № 1567-р от 28 июля 2010 года поручил до 1 декабря т.г. разработать технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта организации железнодорожного пассажирского сообщения Киев – международный аэропорт «Борисполь».

Украина намерена договориться с Китаем о строительстве железнодорожного пути между аэропортом «Борисполь» и Киевом. Как сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, соответствующие договоренности планируется подписать во время ближайшего официального визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Китай.

Справка УНИАН. Проект железнодорожной ветки между Киевом и «Борисполем» обсуждается уже несколько лет. Летом 2008 года Министерство транспорта и связи заявило, что планирует начать строительство железной дороги между Киевом и аэропортом «Борисполь» весной 2009 года и завершить его к чемпионату Европы по футболу Евро-2012.

Планировалось, что скоростной железнодорожный путь соединит аэропорт со станциями «Дарница» и «Киев-пассажирский», а также с метро. Это должен был быть стандартный железнодорожный путь – 8 км, а дальше он бы проходил по уже существующим колеям. ТЭО данного железнодорожного пути тогда разработал институт «Киевгипротранс».

При этом, по данным «Борисполя», изучались два варианта строительства – подземный и надземный. Подземный вариант был рассчитан на 54 месяца строительства, а его стоимость составляла около 5 млрд. грн. Надземный вариант предусматривал строительство сроком 42 месяца, его стоимость – 3,8 млрд. грн.