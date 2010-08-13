«Укрзализныця» получила 23% компенсаций за льготников

За семь месяцев 2010 года железными дорогами Украины перевезено пассажиров льготных категорий на сумму 319 млн. 100 тыс. грн., компенсация получена в размере лишь 73 млн. 300 тыс. грн., что составляет 23% от необходимой суммы. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в частности, льготных перевозок, заказчиком которых являются областные госадминистрации, выполнено на сумму 198 млн. грн., получены компенсации за них в размере 51,6 млн.грн. (26,1%).

Также сложной остается ситуация с финансированием за перевозку студентов высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и учеников профессионально-технических учебных заведений. К 1 августа железными дорогами перевезено студентов на сумму 98,5 млн. грн., получено компенсаций в размере 21,1 млн. грн. (21,5%).

Как отметили в пресс-службе, наихудшая ситуация с финансированием сложилась с перевозкой детей в возрасте от 6 до 14 лет. В частности, железными дорогами перевезено детей на сумму 21,9 млн. грн., при этом компенсации не получено вообще.

Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству Украины, железные дороги безотказно предоставляют льготный проезд 26-ти категориям граждан: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических учреждений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим. Согласно Закону Украины «О железнодорожном транспорте» убытки от перевозок отдельных категорий граждан на льготных условиях должны компенсироваться за счет государственного или местного бюджетов в зависимости от того, каким органом власти принято такое решение.