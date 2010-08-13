В Донецкой области отремонтировано 391 тыс. кв. м дорог

В Донецкой области в рамках подготовки к зиме произведен капитальный ремонт 391,3 тыс. кв. метров городских дорог, что составляет 76% от запланированного на год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на заместителя губернатора Александра АЛИПОВА, который сегодня провел очередное селекторное совещание с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства по подготовке области к новому отопительному периоду 2010-2011 гг.

По его словам, в области средним ремонтом отремонтировано 60 тыс. кв. метров городских дорог (80%плана), текущим ремонтом – 256,7 (77% плана) тыс. кв. метров.

Кроме того, А. АЛИПОВ констатировал, что в рамках подготовки к зиме предприятиями городского электротранспорта в регионе отремонтировано капитальным и средним ремонтом 55 (или 52%) троллейбусов, 57 (или 59%) трамвайных вагонов, а также 8,6 км (или 33%) трамвайного пути и 47,1 км (или 46%) контактной сети.