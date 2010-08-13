Объемы мобильного доступа в Интернет растут

Объемы трафика передачи данных (доступа в Интернет) в сетях мобильной связи по всему миру растут в 10 раз быстрее голосового трафика. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании "Эрикссон" со ссылкой на свои исследования.

Так, благодаря развертыванию высокоскоростных сетей, услуги мобильного широкополосного доступа (ШПД) приобретают все большую популярность – в настоящее время месячный объем глобального мобильного трафика данных составляет около 225 тысяч террабайт.

Мобильный широкополосный доступ сегодня доступен всего 10% пользователей сотовой связи, однако трафик данных начинает занимать все более весомую позицию в общей структуре трафика. Измерения, проведенные компанией "Эрикссон" в сетях по всему миру, показывают, что за прошлый год глобальный мобильный трафик данных практически утроился. Причем растет он в десять раз быстрее голосового трафика. Показательно, что мобильный трафик данных продолжает экспоненциально расти даже после преодоления в декабре 2009 года исторического рубежа, когда в общей структуре мирового трафика стали преобладать данные, а не голос.

Хакан ЭРИКССОН, первый вице-президент компании, отметил, что рост и преимущества мобильного ШПД – неоспоримы, и сегодня бизнес-модель мобильного ШПД выступает одним из факторов повышения доходности и конкурентоспособности в индустрии.

На сегодняшний день по всему миру насчитывается уже свыше пяти миллиардов подписчиков мобильной связи, а к 2020 году число подключенных устройств, по прогнозам компании "Эрикссон", достигнет 50 миллиардов.

Справка УНИАН. Компания "Эрикссон" – крупнейший в мире поставщик технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи. Компания осуществляет поддержку сетей с общей абонентской базой более двух миллиардов человек, занимая ведущие позиции в сфере услуг по управлению сетью. ST-Ericsson, совместное предприятие ST Microelectronics и Эрикссон, разрабатывает для производителей мобильных устройств передовые полупроводниковые технологии и платформы. СП Sony Ericsson предлагает пользователям новейшие персональные мобильные устройства с богатым набором функций.

Эрикссон работает в 175 странах мира, штат сотрудников насчитывает более 80 000 человек. В 2009 году продажи компании составили 27,1 млрд. долл. Компания основана в 1876 году, штаб квартира располагается в Стокгольме, Швеция. Акции Эрикссон котируются на OMX NASDAQ, Стокгольмской фондовой бирже и американской бирже NASDAQ.