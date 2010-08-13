“Серые” мобильные начнут отключать осенью

Украинские операторы мобильной связи практически готовы приступить к отключению мобильных телефонов, IMEI-коды которых находятся в „сером” и „черном” списках.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском государственном центре радиочастот (УГЦР).

По словам начальника УГЦР Павла СЛОБОДЯНЮКА, до начала процесса отключения „серых” мобильных телефонов и тех телефонов, которые уже находятся в „черном” списке, осталось совсем немного времени, - это произойдет осенью 2010 года.

По его данным, уже четыре из пяти украинских операторов мобильной связи стандарта GSM установили оборудование, позволяющее осуществлять отключение от сети мобильных терминалов, IMEI-коды которых не попали в „белый” список базы данных, которую ведет УГЦР.

«Отключение телефонов неизвестного происхождения и тех, которые были украдены или потеряны владельцами, начнется сразу после завершения настройки необходимого оборудования пятым оператором», - сообщил П.СЛОБОДЯНЮК.

Как известно, процедура отключения предусматривает сначала отправку владельцам телефонов, занесенных в „серый” список (т.е. телефонов, IMEI-коды которых не числятся среди легально ввезенных в Украину и не находятся в «черном» списке) SMS-сообщений с предупреждением о дате отключения. Такие сообщения будут посылаться оператором мобильной связи в соответствии с „серым” или „черным” списками, которые будут предоставлены операторам Украинским государственным центром радиочастот. Если в течение 90 дней с даты получения абонент не сможет подтвердить в УГЦР легальность происхождения мобильного терминала, этот аппарат будет отключен.

Такие списки УГЦР постоянно обновляются, а так называемый „черный” список будет формироваться из IMEI-кодов телефонов, которые не будут обслуживаться (к ним относятся украденные, утерянные и др. категории телефонов нелегального происхождения).

Как сообщили в УГЦР, сегодня совместно с Министерством внутренних дел Украины отрабатывается юридическая процедура внесения идентификационных IMEI-кодов мобильных терминалов в „черный” список. В частности, необходимо, кроме заявления владельца аппарата, например о похищении телефона, разработать механизм его внесения в этот список.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на август 2010 года УГЦР предоставил разрешения на ввоз в страну 5,5 млн. единиц терминального оборудования сетей сотовой связи (в основном мобильных телефонов). Кроме того, по состоянию на июнь 2010 года в базу данных IMEI-кодов мобильных терминалов было внесено почти 88 миллионов идентификационных номеров аппаратов сотовой связи.