Транспортная отрасль готовится к зиме

Подготовка транспортной отрасли к зиме идет без задержек. Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи со ссылкой на министра Константина ЕФИМЕНКО.

В частности, все объекты жилищно-коммунальной и социальной сферы отрасли транспорта и связи будут подготовлены к зиме до 1 октября, производственные здания, сооружения и объекты энергетического хозяйства - до 15 октября. Транспортные средства, подвижной состав, плавсредства, путевое хозяйство, дороги, снегоочистительная и снегоуборочная техника будут подготовлены до 15 ноября.

«Мы должны вовремя и качественно подготовить отрасль к работе в осенне-зимний период», - сказал К.ЕФИМЕНКО.

Всего, по словам министра, к зимнему периоду необходимо подготовить 34 тыс. 369 производственных зданий и сооружений, почти 3 тыс. котельных установок, 115 общежитий, 96 лечебных учреждений, 10 учебных заведений, а также приобрести 97 тыс. комплектов теплой спецодежды.

Как отмечается в сообщении, сейчас подготовка к осенне-зимнему периоду осложняется высокой температурой, которая наблюдается в течение последних недель. Однако, сказал министр, несмотря на жару, подготовка идет без задержек и отрасль будет полностью готова к началу осенне-зимнего сезона.