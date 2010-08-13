Кабмин разрешил регионам брать кредиты
17:50, 13 августа 2010Транспорт/Связь
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Для троллейбусов и автобусов к Евро-2012
Кабинет Министров Украины разрешил регионам осуществлять заимствования для обновления парков троллейбусов и автобусов в рамках подготовки к проведению в Украине чемпионата Европы по футболу Евро-2012.
Соответствующее постановление Кабмина №707 от 11 августа т.г. размещено на сайте правительства.
Документом вносятся изменения в порядок осуществления заимствований в местные бюджеты, утвержденный постановлением Кабмина №207 от 24 февраля 2003 года.
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