Новый терминал аэропорта "Харьков" откроют 28 августа

28 августа состоится церемония открытия

28 августа состоится церемония открытия нового терминала международного аэропорта "Харьков".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании DCH, которая занимается строительством и реконструкцией объектов Евро-2012 в Харькове, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и вице-премьер-министр по вопросам Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ дали предварительное согласие принять участие в церемонии.

По приглашению президента DCH Александра ЯРОСЛАВСКОГО в мероприятии также примут участие представители дипломатического корпуса, представители украинского бизнеса и политики.

Запланирован концерт при участии групп "Океан Эльзы", "Мандры", "Скай", "Real`О" и других.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Харьков" реконструируется в рамках подготовки к проведению финальных игр Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Реализация проекта начата 1 апреля 2008 года после того, как компания "Нью Системс АМ" (группа DCH) выиграла конкурс на аренду целостного имущественного комплекса аэропорта.

После реконструкции аэропорт будет принимать самолеты типа Airbus A-320 и Boeing B-737.

Новый терминал площадью более 20 тыс. кв. м позволит до 2011 года увеличить обслуживание пассажиропотока до 650 тыс. чел. в год.

Планируются также реконструкция гостиницы радом с аэропортом "Харьков", создание современного паркинга, строительство автовокзала.