Компания Cisco увеличила прибыль на 26,6%

Компания Cisco (США) по итогам 2010 финансового года (завершился 31 июля) увеличила чистую прибыль на 26,6% по сравнению с 2009 финансовым годом – 7,8 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, общий объем выручки за отчетный период составил 40 млрд. долл., что на 10,9% больше, чем за предыдущий финансовый год.

В 4-м квартале 2010 финансового года объем продаж компании увеличился на 27% по сравнению с 4-м кварталом прошлого финансового года, составив 10,8 млрд. долл., а чистая прибыль выросла на 79% – до 1,9 млрд. долл.

В 4-м квартале Cisco завершила приобретение компаний CoreOptics Inc. (разработчик цифровых сигнальных процессоров для высокоскоростных оптических сетей) и консалтинговой компании MOTO Development Group (разработчик продуктов и продуктовых стратегий для потребительского рынка), а также бизнеса компании DVN (Holdings) Ltd., связанного с производством телевизионных приставок.

К концу 2010 финансового года объем свободных средств Cisco составил 39,9 млрд. долл., увеличившись за год на 4,9 млрд. долл. В течение 2010 финансового года Cisco выкупила 325 млн. простых акций на общую сумму 7,8 млрд. долл. Таким образом, по состоянию на 31 июля 2010 года с начала этой программы Cisco выкупила и вывела из обращения 3,1 млрд. простых акций на общую сумму около 65 млрд. долл.

Как отметил главный финансовый директор компании Cisco Фрэнк КАЛЬДЕРОНИ, в течение 2010 финансового года компания показала рост в таких областях, как отложенные доходы, рабочий капитал, объем заказов, а также размеры наличных средств и инвестиций.

Справка УНИАН. Компания Cisco, мировой лидер в области сетевых технологий, меняющих способы общения людей, связи и совместной работы, в этом году отмечает 25-летие своей деятельности в области технологических инноваций и социальной ответственности.