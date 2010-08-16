Кабмин назначил Хиленко членом НКРС

Кабинет Министров Украины назначил новым членом Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) Владимира ХИЛЕНКО.

Соответствующее распоряжение правительства № 1568-р от 28 июля 2010 года обнародовано на сайте Верховной Рады.

Справка УНИАН. Владимир ХИЛЕНКО родился в 1959 году. Работал в «Укртелекоме», с 2001 по 2008 гг. занимал должность директора Государственного предприятия «Украинский научно-исследовательский институт связи». До назначения в НКРС работал на кафедре Национального авиационного университета. Доктор технических наук, профессор.