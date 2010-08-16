Порт «Южный» заключил новые договоры

Государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный» после почти годового перерыва заключил новые договоры на перевалку российской руды и увеличивает объемы ее переработки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе порта.

В частности, заключены договоры на перевалку руды Лебединского и Михайловского горно-обогатительных комбинатов на причалах угольно-рудного комплекса порта «Южный».

Согласно сообщению, если в августе 2009 года в порту было переработано 63,2 тыс. тонн руды, то в августе 2010 года заявлено к завозу 366 тыс. тонн.

Напомним, с августа 2009 года наблюдался значительный спад объемов перевалки российской руды по причине финансового кризиса, повышения транзитных железнодорожных тарифов и пр.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный» (ГП МТП «Южный») основано в 1978 году, расположено в акватории Аджалыкского лимана, в 30 км на северо-восток от Одессы, является одним из самых глубоководных портов на Черном море.

30 июня 2010 года порт «Южный» возглавил Александр ЛАГОША. До назначения в порт «Южный» он занимал должность генерального директора ЗАО «СК «Авлита».