Железные дороги увеличили транспортировку авто

Количество автомобилей, которые транспортируются железнодорожным транспортом Украины, за 7 месяцев т.г. выросло почти на 40% (на 531 автомобиль) - до 1 781 штуки, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, для транспортировки используются вагоны-автомобилевозы, курсирующие в составе следующих пассажирских поездов: №№175/176 сообщением Харьков-Симферополь, 12/11 "Киев-Симферополь", 165/166 "Киев-Днепропетровск" и 161/162 "Киев-Харьков".

Кроме того, в зимний период ЮЗЖД включает вагон-автомобилевоз в состав поезда №81/82 сообщением Киев-Ужгород.

В частности, за 7 месяцев т.г. автомобилевозом перевезено: в составе поезда №175/176 "Харьков-Симферополь" - 155 автомобилей, в составе поезда 12/11 "Киев-Симферополь" - 650 автомобилей, в составе поезда 165/166 "Киев-Днепропетровск" - 948 автомобилей, в составе поезда 161/162 "Киев-Харьков" - 28 автомобилей.

В состав поезда есть возможность включить только по одному вагону-автомобилевозу (в хвост или в голову). Максимально он способен перевезти 6-7 машин общим весом 10 тонн и максимально допустимой высотой автомобилей - 1,7 м. Их оформление и отправка осуществляются через багажные отделения вокзалов Киев-Пассажирский, Харьков-Пассажирский, Симферополь и Днепропетровск.

Стоимость перевозки автомобиля из Харькова в Симферополь - 485 грн. за 1 тонну, из Киева в Симферополь - 634 грн. за 1 тонну, из Киева в Днепропетровск - 386 грн. за 1 тонну, из Киева в Харьков - 364 грн. за 1 тонну