«Альфа-Банк» купил облигации «Укрзализныци»

ПАО «Альфа-Банк» (Украина) завершило сделку по покупке облигаций «Укрзализныци» серий «А» и «В».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Согласно сообщению, общее количество приобретенных облигаций – 325 тыс. штук. Сумма сделки – 343 млн. 242 тыс. 250 грн.

Приобретенный портфель облигаций включает в себя: облигации государственного предприятия «Одесская железная дорога»; облигации государственного территориально-отраслевого объединения «Южная железная дорога»; облигации государственного территориально-отраслевого объединения «Юго-Западная железная дорога».

«Альфа-Банк» активно работает с корпоративными клиентами государственного сектора, среди которых крупнейшие железнодорожные компании. Приобретение значительного объема выпущенных железными дорогами облигаций подтверждает нашу готовность сотрудничать с ответственными и кредитоспособными партнерами на взаимовыгодных условиях», – отметил директор по корпоративному бизнесу «Альфа-Банка» Евгений БЕРЕЗОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» начала публичное размещение облигаций серий «А» и «В» в августе 2009 года. Общее количество выпущенных облигаций по всем железным дорогам составляет 920 080 штук номинальной стоимостью 1 тыс. грн. Процентный купон составляет 24% годовых. Срок погашения – 24 августа 2011 года. Цель выпуска облигаций – привлечение средств для погашения задолженности по внешним заимствованиям, а также обновление, модернизация основных фондов с целью достижения их конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках, улучшения скоростного передвижения транзитных грузов по территории Украины.

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 июля 2010 года активы банка составили 27,167 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 23,843 млрд. грн., обязательства – 24,037 млрд. грн., капитал банка – 3,716 млрд. грн., собственный капитал – 3,129 млрд. грн.

ПАО «Альфа-Банк» по итогам второго квартала 2010 года получил 0,551 млн. грн. прибыли.

«Альфа-Банка» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».