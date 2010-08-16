ВОЛЯ запустила первый канал высокой четкости Nat Geo Wild HD

Компания ВОЛЯ сделала еще один шаг к полноценному внедрению HDTV, запустив в промо-режиме первый канал высокой четкости.

Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела PR компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее словам, до конца года у всех пользователей расширенного пакета «Всесвіт» есть возможность смотреть всемирно известный канал о дикой природе Nat Geo Wild HD в формате высокой четкости без дополнительной оплаты.

Канал Nat Geo Wild HD добавлен на месте канала «HD 1 Test» на частоте 410 МГц в расширенный пакет «Всесвіт».

Таким образом, отметила А.СИГДА, компания ВОЛЯ перешла к следующему этапу внедрения телевидения высокой четкости. Она напомнила, что с начала года компания предоставляет дополнительный сервис «видео-по-запросу» в HD-формате – такое поэтапное развитие объясняется необходимостью изучения покупательного спроса.

Запуск первого HD-канала в настоящее время имеет целью ознакомление пользователей с новым стандартом и требованиями к оборудованию для его просмотра.

А.СИГДА сообщила, что следующим этапом в этом направлении станет отдельный пакет HD-программ, к осуществлению которого ВОЛЯ готовится уже сегодня. В рамках этой подготовки компания планирует в ближайшие месяцы обеспечить своих абонентов ТВ-тюнерами, поддерживающими HD-стандарт. Их можно будет купить или взять в пользование и с их помощью смотреть как обычные цифровые каналы, так и каналы высокой четкости.

Возможность просматривать HDTV уже имеют абоненты, у которых есть телевизоры со встроенным ТВ-тюнером стандарта DVB-C, с поддержкой MPEG-4 и формата HD, с соответствующим CI-слотом, куда вставляется приобретенный у компании ВОЛЯ модуль условного доступа (CAM-модуль) и карточка условного доступа. Стоимость САМ-модуля составляет 399 грн., а карточка выдается клиенту компании при заключении договора.

К настоящему времени технические эксперты компании провели тестирование современных телевизоров таких брендов, как BRAVIA (от Sony), Samsung, LG, Philips, со встроенными тюнерами, которые позволяют обойтись без покупки внешнего тюнера. Производители и специалисты компании проверяли совместимость телеприемников с САМ-модулями и корректность работы различных функций, в том числе работу электронного программного гида (EPG). Такие модели телевизоров рекомендуются всем, кто хотел бы получать исключительное качество картинки при просмотре как цифровых, так и HD-каналов от компании ВОЛЯ. Кроме высокого качества изображения, приобретение телевизора со встроенным тюнером позволяет избавиться от лишних проводов в комнате.

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. В целом по Украине компания обслуживает около 1,7 млн. абонентов, включая около 400 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа в Интернет.

ВОЛЯ предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.