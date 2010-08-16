«Укрзализныця» закупит новые пассажирские поезда

В ближайшее время «Укрзализныця» закупит минимум 10 новых пассажирских электропоездов, которые будут использоваться на скоростных участках железной дороги.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины (МТСУ), об этом сообщил министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО во время заседания коллегии МТСУ.

По словам министра, на сегодняшний день возможности железной дороги на отдельных участках позволяют внедрить скоростное движение до 160 км/ч.

«Например, на маршруте от Киева до Кировограда уже сегодня подавляющее большинство ж/д путей позволяет двигаться со скоростью 140-160 километров в час. Перспективы у скоростного движения в Украине есть, но проблема номер один - это подвижной состав », - заявил К.ЕФИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в июле гендиректор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК заявлял, что «Укрзализныця» рассчитывает запустить к Евро-2012 шесть скоростных поездов.

В целом «Укрзализныця» планирует объявить тендер на закупку 10 таких поездов.