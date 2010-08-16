В Киеве проведут реконструкцию Почтовой площади

В Киеве будет осуществлена реконструкция Почтовой площади, в связи с чем в 2012 году будет закрыто трамвайное движение на участке от Контрактовой площади до моста Патона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение подписал и.о. председателя КГГА Александр ПОПОВ.

Согласно документу, коммунальному предприятию «Дирекция строительства путетранспортных сооружений г. Киева» поручено осуществить демонтаж трамвайных путей в пределах выполнения работ по реконструкции Почтовой площади и строительства транспортной развязки возле станции метро «Днепр». После демонтажа все материалы будут переданы КП «Киевпасстранс».

Выполнение указанных работ будет осуществляться за счет средств, предусмотренных Программой социально-экономического и культурного развития города Киева на 2012 год по объектам «Реконструкция Почтовой площади в Подольском районе» и «Строительство транспортной развязки возле станции метрополитена «Днепр» в Печерском районе».