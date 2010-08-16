Экологи призывают МТСУ учесть проблему изменения климата

Экологи призывают Министерство транспорта и связи Украины учесть проблему изменения климата при разработке Транспортной стратегии до 2020 года. Об этом УНИАН сообщили в Национальном экологическом центре.

Согласно сообщению, экологи настаивают на проведении дополнительных общественных слушаний, чтобы обсудить шаги смягчения экологической опасности, которую представляет интенсивное развитие транспортного сектора для Украины.

«Транспорт выбрасывает 12% парниковых газов Украины. Однако в проекте Стратегии влияние транспорта на проблему изменения климата не учтено», - комментирует координатор программы по изменению климата Национального экологического центра Украины Кристина РУДНИЦКАЯ.

По мнению специалистов, приоритет в транспортном развитии страны следует предоставить наиболее энергоэффективным и наименее загрязняющим видам передвижения - сделать общественный транспорт более удобным, регулярным и надежным, поощрять меньше пользоваться авто- и авиатранспортом, зато на короткие расстояния передвигаться пешком или на велосипеде.

«Стоит отметить, что в Стратегии учтен экологический аспект влияния транспорта, установлена цель снижения выбросов вредных веществ на 30%. Но в то же время не прописаны этапы и даты реализации большинства проектов, что может привести к промедлению с выполнением Стратегии», - сказала К.РУДНИЦКАЯ.

Частным перевозчикам экологи советуют делать ставку на большие автобусы, трамваи, троллейбусы и отказаться от маршрутных такси.

Как сообщал УНИАН, Минтранссвязи разработало и вынесло на публичное общественное обсуждение проект распоряжения Кабинета министров Украины «Об одобрении Транспортной стратегии Украины на период до 2020 года».

Согласно этому документу, основными целями развития транспортного сектора экономики Украины на период до 2020 года определены модернизация транспортной инфраструктуры и подвижного состава для обеспечения растущей мобильности населения и товаропотоков, обеспечение конкурентоспособных и качественных транспортных услуг, повышение экологичности, энергоэффективности транспортных процессов и безопасности перевозок пассажиров и грузов.

Среди приоритетов отрасли, определенных в Транспортной стратегии, - развитие транспортной инфраструктуры, ее модернизация и приведение в соответствие к евростандартам, развитие сети международных транспортных коридоров и сети пограничных пунктов пропуска, в частности, подготовка транспортной инфраструктуры к Евро-2012.

Транспортной стратегией также предусматривается осуществление структурного реформирования на железнодорожном, морском транспорте, городском и пригородном общественном транспорте, в сфере инфраструктуры дорожного хозяйства. Параллельно с этим - серьезно усовершенствовать государственную систему обеспечения безопасности на транспорте.