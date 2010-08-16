Операционная прибыль Acer выросла на 52%

Операционная прибыль компании Acer (Тайвань) за январь-июнь 2010 года выросла 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 264 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, консолидированный доход компании за отчетный период составил 312,4 млрд. тайваньских долларов (9,7 млрд. долл. США), что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Прибыль компании после налогообложения составила 6,9 млрд. тайваньских долларов (213 млн. долл. США), а чистая прибыль на акцию – 2,60 тайваньских долларов.

По предварительным финансовым результатам, во втором квартале 2010 года консолидированный доход Acer составил 150,2 млрд. тайваньских долларов (4,7 млрд. долл. США) с годовым ростом 26%. Операционная прибыль составила 4,1 млрд. тайваньских долларов (128 млн. долл. США), что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибыль после налогообложения составила 3,6 млрд. тайваньских долларов (111 млн. долл. США), прибыль в расчете на одну акцию – 1,35 тайваньских долларов.

Корпорация Acer подтверждает свой финансовый прогноз на третий квартал 2010 года:

целью по-прежнему остается достижение 10-15% роста по сравнению с результатами

второго квартала.

Справка УНИАН. Компания Асer основана в 1976 году. Среди продукции Acer – персональные компьютеры и ноутбуки, серверы и дисковые массивы, мониторы и проекторы, компьютерная периферия, современные электронные решения для бизнеса, государственных и образовательных организаций, конечных пользователей.

Acer является третьим в мире поставщиком персональных компьютеров и вторым по объему поставок ноутбуков, демонстрируя наиболее динамичный рост в пятерке лидеров рынка. В корпорации Acer работает более 6000 сотрудников.