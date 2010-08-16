Перевозки грузов в Украине выросли

За январь-июль 2010 г. предприятиями транспорта перевезено 421,1 млн. тонн грузов, что на 12,5% больше, чем за январь-июль 2009 г. Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

Грузооборот вырос на 10,9% и составил 224,4 млрд. т/км.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 13,8%. На Львовской железной дороге грузооборот вырос на 27,9%, Донецкой - на 20,4%, Юго-Западной - на 14,3%, Южной - на 12,8%, Приднепровской - на 12,5%, Одесской - на 9, 1%. Рост грузооборота отмечается также на речном транспорте в 1,8 раза, автомобильном (на 16,6%), авиационном (на 11,0%), трубопроводном (на 4,7%). Грузооборот на морском транспорте уменьшился на 0,4%.

Перевозка грузов железными дорогами сравнительно с январем-июлем 2009 г. выросла на 14,5% - до 242,7 млн. т, в т.ч. отправление грузов - на 14,1% Отправка грузов выросла на Одесской железной дороге на 24,4%, Приднепровской - на 23,2%, Львовской - на 18,7%, Юго-Западной - на 13,8%, Донецкой - на 8,3%, Южной - на 0,9%. Отправка лесных грузов увеличилась на 56,4%, лома черных металлов - на 40,4%, железной и марганцевой руды - на 29,8%, строительных материалов - на 19,2%, кокса - на 18,0%, черных металлов - на 11,0%, химических и минеральных удобрений - на 11,6%, каменного угля - на 6,6%, нефти и нефтепродуктов - на 6,8%. Отправка цемента снизилась на 0,8%, зерна и продуктов помола - на 38,1%.

Морской и речной торговый флот выполнил перевозку грузов в объеме 5,5 млн. т, что на 17,2% больше, чем за январь-июль 2009 г. Перевозки грузов предприятиями речного транспорта по сравнению с январем-июлем 2009 г. выросли на 53,4%, морского транспорта - уменьшились на 11,9%. Заграничные перевозки грузов речным транспортом увеличились на 54,8%, морским - на 8,4%. Объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) уменьшился на 2,2% и составил 87,8 млн. т. Переработка импортных грузов увеличилась на 62,8%, экспортных - на 0,7%. Переработка транзитных грузов сократилась на 17,6% и внутреннего сообщения - на 14,9%. Количество обработанных судов - заграничных и инфрахт - увеличилось на 3,6% и составило 9,7 тыс. ед.

Согласно сообщению, предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) за январь-июль 2010 г. перевезено 83,0 млн. т грузов, что на 11,5% больше, чем за январь-июль 2009 г., и выполнен грузооборот в объеме 21,2 млрд. т/км, который вырос на 16,6%.

Магистральными трубопроводами в январе-июле 2010 г. транспортировано 89,9 млн. т грузов, что на 8,0% больше, чем в январе-июле 2009 г.

За 7 месяцев 2010 г. авиационным транспортом перевезено 47,1 тыс. т грузов, что на 1,6% больше, чем за январь-июль 2009 г. Грузооборот авиационного транспорта составил 209,1 млн. т/км, что на 11,0% больше сравнительно с январем-июлем 2009 г.

Напомним, транспортные предприятия Украины за первый квартал 2010 года перевезли 172,7 млн. тонн грузов, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Справка УНИАН. В 2009 году предприятия транспорта Украины перевезли 695,7 млн. тонн грузов, что составляет 78,1% от объема перевозок грузов за 2008 год. Грузооборот в 2009 году составил 380 млрд. т/км – 77,5% от объема 2008 года.

Перевозка грузов железными дорогами в 2009 году сократилась на 21,5% – до 391,2 млн. тонн.

За 2008 год предприятия транспорта Украины перевезли 891,8 млн. тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем в 2007 году.