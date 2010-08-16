Перевозки пассажиров в Украине снизились

За январь-июль 2010 г. услугами пассажирского транспорта воспользовались 3,9 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 76,2 млрд. пасс./км, что соответственно на 7,7% и 1,5% меньше объемов января-июля 2009 г. Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

В частности, железнодорожным транспортом за январь-июль 2010 г. отправлено 252,2 млн. пассажиров (с учетом перевозок Киевской городской электричкой), что на 0,3% меньше, чем за январь-июль 2009 г. Отправление пассажиров уменьшилось на Донецкой железной дороге на 2,4%, Львовской - на 1,7%, Юго-Западной - на 0,4%, Южной - на 0,3% и Приднепровской - на 0,1%. На Одесской железной дороге отправление пассажиров выросло на 1,7%.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 2,2 млрд. пассажиров, что на 8,1% меньше объемов перевозок пассажиров в январе-июле 2009 г. Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшилась на 8,1%.

Перевозки пассажиров морским транспортом по сравнению с январем-июлем 2009 г. выросли на 2,2%. Предприятия г. Севастополя, которые выполнили 83,7% общих объемов морских перевозок пассажиров, увеличили перевозку пассажиров на 1,5%.

Заграничные морские перевозки пассажиров выросли на 11,1% по сравнению с январем-июлем 2009 г. Предприятия Автономной Республики Крым, которые выполняют почти все морские заграничные перевозки (96,8%), увеличили перевозку пассажиров в январе-июле 2010 г. на 12,9%.

Кроме того, авиационным транспортом перевезено 3,3 млн. пассажиров, что на 13,8% больше, чем за январь-июль 2009 г.

Также за январь-июль 2010 г. городским электротранспортом перевезено 1,5 млрд. пассажиров, что на 8,3% меньше по сравнению с январем-июлем 2009 г.

Справка УНИАН. В Украине в 2009 году пассажирским транспортом было перевезено 7,3 млрд. человек, что на 12,7% меньше, чем в 2008 году.