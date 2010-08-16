В Черкасской области перевозка грузов выросла

В январе-июле 2010 г. предприятиями транспорта Черкасской области перевезено 5 млн. 710,7 тыс. тонн грузов, что на 13% больше объемов января-июля 2009 г.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Черкасской области, грузооборот увеличился на 28,9% и составил 5 млрд. 114,4 млн. т/км.

Согласно сообщению, железнодорожным транспортом в январе-июле 2010 г. отправлено 3608,9 тыс. т грузов и выполнен грузооборот 4495,9 млн. т/км, что соответственно на 7% и на 30,8% больше, чем в январе-июле 2009 г.

Автомобильным транспортом (с учетом грузовых перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) перевезено 2092,3 тыс. т грузов и выполнен грузооборот в объеме 617,5 млн. т/км, что соответственно на 28,9% и на 22,6% больше объемов января-июля 2009 г.

Речным транспортом в январе-июле 2010 г. перевезено 9,85 тыс. т грузов внутреннего сообщения, что составляет 15,7% от объемов января-июля 2009 г. Выполненный грузооборот сократился в 37 раз и составляет 1 млн. т/км.