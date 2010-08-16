В Черкасской области пассажироперевозки выросли

Услугами пассажирского транспорта в Черкасской области за 7 месяцев 2010 г. воспользовались 69,7 млн. пассажиров, что на 4% больше объемов аналогичного периода 2009 г.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Черкасской области, пассажирооборот составил 1978,3 млн. пасс./км, что на 2% больше объемов января-июля 2009 г.

Согласно сообщению, железнодорожным транспортом отправлено 3321 тыс. пассажиров, при этом выполнена пассажирская работа на 1291 млн. пасс./км, что соответственно на 2,1% меньше и на 6,3% больше объемов января-июля 2009 г.

Автомобильным транспортом (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 52,7 млн. пассажиров, выполненная при этом пассажирская работа составила 609,2 млн. пасс./км, что соответственно на 4,5% больше и на 6,2% меньше объемов января-июля 2009 г. Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей возросла на 10,5%.

Электротранспортом перевезено 13,7 млн. пассажиров, что на 3,3% больше объемов января-июля 2009 г. Объемы платных перевозок составили 26% от общих перевозок. Пассажирооборот увеличился на 3,3% и составил 78,1 млн. пасс./км.