Нужен ли техосмотр легковушкам?

Глава Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил БРОДСКИЙ поручил упростить процедуру прохождения технического осмотра для легковых автомобилей и изучить целесообразность его прохождения.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы комитета, переданном агентству УНИАН.

«Нигде в Европе нет такого технического осмотра. Наша идея – этот анахронизм советской власти вообще ликвидировать», – отметил М.БРОДСКИЙ.

По его словам, техосмотр требует сбора большого количества документов и уплаты значительных сумм за услуги. В частности, владелец автомобиля должен предоставить справку, что он не был оштрафован за нарушение правил дорожного движения. Если же водителю был выписан штраф, то ему необходимо предоставить копию судебного решения об уплате штрафа – иначе он не может пройти техосмотр, однако в законодательстве нет ни одного акта, в соответствии с которым водитель может получить отказ в техосмотре на основании факта неуплаты штрафа.

Получить данное судебное решение также проблемно. Приемные часы в суде ограничены. За один прием водитель может лишь подать заявление на выдачу копии, а получить саму копию может лишь через две недели.

По словам М.БРОДСКОГО, комитет будет изучать целесообразность прохождения техосмотра для легковых автомобилей, и при необходимости вынесет на рассмотрение правительства вопрос об его отмене.