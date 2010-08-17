Аэропорты Крыма увеличили перевозку пассажиров

За январь-июль 2010 года количество пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропортов Автономной Республики Крым, составило 447,9 тыс. человек, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в январе-июле т.г. количество отправленных из аэропортов Крыма пассажиров увеличилось на 8,9% и составило 206,1 тыс. человек. Количество пассажиров, прибывших в аэропорты автономии, составило 241,8 тыс. человек, что на 11,8% больше, чем за январь-июль 2009 года.

С начала года из аэропортов автономии отправлено 133 тонны грузов, прибыло – 220,4 тонн, что соответственно на 10,2% меньше и на 77,3% больше, чем за январь-июль 2009 года.

Авиаперевозчики Крыма оказывают услуги по перевозке грузов только в международном сообщении, по сравнению с январем-июнем 2009 года этот показатель уменьшился на 30,4% и составил 2,6 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, за январь-июнь 2010 года количество пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропортов Крыма, составило 298,2 тыс. человек, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.