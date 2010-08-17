Эксперт: Фонд универсальных услуг не должен формироваться за счет граждан

Фонд универсальных услуг не должен формироваться за счет операторов и граждан Украины. Об этом сообщила корреспонденту УНИАН руководитель департамента по корпоративным связям компании «Киевстар» Жанна РЕВНОВА, комментируя заявление ОАО "Укртелеком" о необходимости создания такого Фонда.

«Мы считаем, что ни телефонизация труднодоступных районов, ни возмещение

убытков операторам фиксированной связи не должно ложиться дополнительной статьей

расходов на плечи населения Украины», - сказала она.

Ж.РЕВНОВА отметила, что возможный платеж в Фонд универсальных услуг (законопроект Министерства транспорта и связи о создании Фонда универсальных услуг предусмартивает 3-процентную надбавку к стоимости услуг связи для абонентов – УНИАН) - это дополнительная нагрузка для абонента. Причем абоненты мобильной связи, в отличии от абонентов других видов связи, уже платят обязательные 7,5% в

Пенсионный фонд, отмена которых, по ее словам, «даже не обсуждается».

Ж.РЕВНОВА подчеркнула, что компания «Киевстар» считает, что Минтрассвязи совместно с Национальной комиссией по вопросам регулирования связи (НКРС) и операторами телекоммуникаций «необходимо разработать программу конкретных действий» как по телефонизации оставшихся (нетелефонизированных) населенных пунктов, так и по дальнейшему развитию телеком-технологий и услуг в сельской местности.

«В решении данных проблем мы всегда последовательно выступаем за системные,

современные и ответственные шаги государства и участников рынка», - сказала она.

При этом Ж.РЕВНОВА отметила доступность услуг мобильной связи. Так, средний счет абонента мобильной связи в Украине составляет 20-35 грн в месяц. Невысок, по ее данным и «порог входа» в мобильной связи - сейчас на рынке есть предложения, когда за 100 грн можно получить телефон и подключение.

«Поэтому задача окончательной мобилизации нескольких десятков труднодоступных сел и обеспечения связью села уже успешно решается мобильными операторами», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня на рынке связи в Украине сформировалось два мнения по поводу введения Фонда универсальных услуг – практически все профессиональные участники рынка (мобильные операторы, участники ассоциаций телеком-рынка и др.) выступают против введения такого Фонда и особенно против механизма его формирования, который предлагается Минтранссвязи – за счет 3-процентного повышения стоимости услуг связи. При этом мобильные операторы считают необходимым обеспечить доступ к услугам связи для всех жителей Украины, в том числе с использованием мобильной связи, для чего предлагают госорганам разработать специальную программу в этом направлении.

В то же время, "Укртелеком" выступает за создание Фонда универсальных услуг, мотивируя это не необходимостью телефонизации труднодоступных населенных пунктов, а тем, что такой Фонд должен компенсировать убытки "Укртелекома" и других операторов, оказывающих универсальные услуги связи (местную и сельскую телефонную связь) по регулируемым государством тарифам, которые ниже себестоимости.

Мобильные операторы считают, как сообщал УНИАН, что законодательная инициатива Минтрансвязи отвечает лишь финансовым интересам одного мощного участника рынка телекоммуникаций – ОАО «Укртелеком», который на протяжении многих лет поддерживает и лоббирует идею создания Фонда с целью улучшения собственных финансовых показателей. При этом, по общему мнению операторов мобильной связи, предлагаемый механизм создания Фонда универсальных услуг является безответственным и антисоциальным, так как донорами такого Фонда станут граждане, которые должны будут платить дополнительные 3% от стоимости услуг для формирования Фонда и повышения доходности "Укртелекома" в преддверии его приватизации.

В свою очередь, "Укртелеком" считает, что выступление мобильных операторов против введения Фонда универсальных услуг является попыткой «максимально усложнить эффективную работу "Укртелекома" в наиболее рентабельных сегментах рынка связи (Интернет, мобильная связь, корпоративные сети и т.п.) и заставить компанию направлять финансовые ресурсы в поддержку убыточных услуг сельской связи».

Справка УНИАН. В январе 2009 года Министерство транспорта и связи Украины предложило проект закона о создании Фонда универсальных телекоммуникационных услуг. Такой Фонд предлагается создать на основе Государственного бюджета Украины и наполнять за счет потребителей телекоммуникационных услуг. С этой целью Минтранссвязи предусматривает установление обязательной для всех потребителей телекоммуникационных услуг целевой надбавки к розничному тарифу на услуги связи в размере 3% от стоимости соответствующих услуг (без НДС).