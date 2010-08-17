Тенденции развития «Борисполя» снижают перспективы его превращения в аэропорт-хаб - эксперты

Нынешнее развитие международного аэропорта «Борисполь» имеет не хабовую направленность, что снижает перспективы его превращения в аэропорт-хаб и негативно влияет на транзитный потенциал Украины. Такое мнение в комментарии УНИАН высказали эксперты Центра исследований корпоративных отношений, ссылаясь на мнение экспертов.

«Введение в эксплуатацию терминала «F», как и терминала «D», не приблизит аэропорт «Борисполь» к превращению в полноценный европейский хаб. Дело в том, что терминал «F» имеет невысокую пропускную способность (1 тысяча пассажиров), а терминал «D» имеет нехабовую планировку. Терминал «D» физически невозможно сблокировать с действующим терминалом «В». В итоге, получается, что точки обслуживания пассажиров разбросаны на слишком большой территории, время на обслуживание транзитных пассажиров составляет несколько часов, что в корне подрывает саму идею об аэропорте-хабе», - сказал вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав БУТКО. Развитие инфраструктуры аэропорта по нехабовым принципам ставит под сомнение эффективность использования государственных средств, направляемых на возведение терминалов «F» и «D», отмечают эксперты.

По его мнению, «Борисполь» может стать аэропортом-хабом лишь в случае возведения и формирования в нем инфраструктуры, соответствующей современному авиационному стыковочному узлу. Одним из шагов в этом направлении может быть построение терминала «Е», которое давно планировалось авиакомпанией «АэроСвит».

Согласно сообщению, специалисты Центра признают необходимость строительства нового терминала «АэроСвита», который расширил бы нынешние мощности аэропорта «Борисполь» и дополнил бы тот проект, который «Борисполь» намеревается реализовать за счет кредита от правительства Японии (терминал «D»). По мнению В.БУТКО, проект «АэроСвита» не может быть конкурентом ни терминалу «D», ни терминалу «F», так как в ближайшем будущем рост объемов перевозок достигнет такого уровня, при котором даже обоих указанных терминалов будет явно недостаточно для их обеспечения возрастающих потребностей пассажиров и авиакомпаний. По данным центра, «АэроСвит» может обеспечить возведение современного терминального комплекса, разработанного по концепции аэропорта-хаба, многоуровневого паркинга, гостиницы, ангара для технического обслуживания самолетов.

Как считают эксперты, почти половина задержек рейсов в аэропорту «Борисполь» возникает по причинам низкой пропускной способности аэровокзального комплекса и не отвечающего требованиям времени качества наземного обслуживания воздушных судов.

«Альтернативный план развития аэропорта, который был разработан специалистами австрийской фирмы ACV, указывал на необходимость строительства нового пассажирского терминала еще в период 1996-1998 годов и введения его в эксплуатацию в 1998-2000 годах. Данная потребность была подтверждена динамикой роста пассажиропотока через аэропорт «Борисполь». Налицо хроническое запаздывание», - считает В.БУТКО.

Как отмечается в сообщении, эксперты Центра исследований корпоративных отношений полагают, что складывающиеся тенденции развития «Борисполя», в том числе создание препятствий строительству терминала «Е», ведут к утрате аэропортом времени и инициативы в борьбе с аэропортами Москвы за возможность стать узловым стыковочным аэропортом при перевозке европейских пассажиров в страны Азии. При этом они отмечают пассивную позицию государства в данном вопросе.

Напомним, несколько лет обсуждается строительство авиакомпанией «АэроСвит» терминала «Е» в «Борисполе». Последней датой начала строительства называлась весна 2009 года, однако земельные споры в аэропорту так и не позволили его начать.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» является главными воздушными воротами Украины и обслуживает 62% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, которые проходят из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении и является единым аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Хаб — транзитный аэропорт.